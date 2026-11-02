فعالیت ۶ مرکز سلامت روان جامعه‌نگر (سراج) در استان البرز، ظرفیت مهمی برای شناسایی و مداخله در آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که اثربخشی آن به تکمیل خدمات درمانی و حمایتی، رفع کمبود امکانات و پیگیری مستمر وضعیت افراد نیازمند بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمدجواد کاظمینی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات مراکز سلامت روان جامعه نگر استان، خواستار رفع موانع اجرایی و تأمین امکانات مورد نیاز برای ارائه کامل خدمات تخصصی به جامعه هدف شد.

وی با اشاره به پیچیدگی مسائل سلامت روان و اهمیت مداخله به‌موقع گفت: مراکز سراج باید مسیری مؤثر برای شناسایی، درمان و حمایت از افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب فراهم کنند و هیچ فردی نباید به دلیل کمبود امکانات از دریافت خدمات مورد نیاز محروم بماند.

کاظمینی، نقش دانشگاه علوم پزشکی را در تأمین نیازها و تقویت ظرفیت مراکز سراج مهم دانست و بر ضرورت پیگیری کمبودها و رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی همچنین استفاده از ظرفیت مدیران محلات را برای شناسایی افراد نیازمند مداخله ضروری دانست و افزود: ارتباط مستمر دانشگاه علوم پزشکی با شبکه مدیریت محله‌محور می‌تواند شناسایی، معرفی و پیگیری وضعیت این افراد را هدفمندتر کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، شناسایی به‌موقع، استمرار روند درمان و حمایت‌های تخصصی را از عوامل مؤثر در جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی دانست.

تکمیل زنجیره خدمات مراکز سراج، از مرحله شناسایی و پذیرش تا درمان و حمایت مستمر، ضرورتی است که تحقق آن به هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تأمین امکانات و تقویت خدمات تخصصی در استان البرز وابسته است.