به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در دیدار با پارسا محمدی، قهرمان طلایی مسابقات والیبال نشسته پاراآسیایی، کسب این موفقیت را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد شاهد تداوم موفقیت‌ها و افتخارآفرینی‌های بیشتر ورزشکاران استان در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

لهونی با اشاره به ظرفیت‌ها و استعداد‌های فراوان استان بر حمایت از قهرمانان ورزشی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های توسعه ورزش تاکید کرد.

خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز با اشاره به اعزام پنج ورزشکار از استان به رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی، این مدال را نخستین مدال طلای ورزشکاران کردستان در مسابقات پارآسیایی عنوان کرد.

این بازی‌ها از ۲۶ مهر تا ۲ آبان با حضور ورزشکاران ۴۸ کشور آسیایی برگزار شد.