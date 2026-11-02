پخش زنده
امروز: -
استاندار کردستان از پارسا محمدی تنها ورزشکار مدال آور استان در بازیهای پارآسیایی ناگویای ژاپن تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در دیدار با پارسا محمدی، قهرمان طلایی مسابقات والیبال نشسته پاراآسیایی، کسب این موفقیت را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد شاهد تداوم موفقیتها و افتخارآفرینیهای بیشتر ورزشکاران استان در عرصههای بینالمللی باشیم.
لهونی با اشاره به ظرفیتها و استعدادهای فراوان استان بر حمایت از قهرمانان ورزشی و فراهمکردن زیرساختهای توسعه ورزش تاکید کرد.
خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز با اشاره به اعزام پنج ورزشکار از استان به رقابتهای آسیایی و پاراآسیایی، این مدال را نخستین مدال طلای ورزشکاران کردستان در مسابقات پارآسیایی عنوان کرد.
این بازیها از ۲۶ مهر تا ۲ آبان با حضور ورزشکاران ۴۸ کشور آسیایی برگزار شد.