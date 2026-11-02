مدیر جهاد کشاورزی ممسنی گفت: برداشت شلتوک از مجموع ۲ هزار و ۵۰ هکتار شالیزار‌های این شهرستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن شلتوک‌ تر تولید و روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی ممسنی گفت: برداشت شلتوک از مجموع ۲ هزار و ۵۰ هکتار شالیزار‌های این شهرستان آغاز و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن شلتوک‌ تر تولید و روانه بازار شود.

زارع افزود: بارندگی بیش از ۷۰۰ میلی‌متری در سال زراعی جاری و خدمات ارائه شده به کشاورزان از عوامل مؤثر بر وضعیت کشت و کیفیت محصول برنج ممسنی است.

رودخانه فهلیان به عنوان یکی از منابع مهم آبی منطقه، نقش قابل‌توجهی در تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف، از جمله آب آشامیدنی دارد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.