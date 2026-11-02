امام جمعه ایلام در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: نظارت مستمر بر بازار، برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این دیدار با اشاره به شرایط اقتصادی و فشار‌های معیشتی مردم گفت: دستگاه‌های مسئول باید با افزایش حضور میدانی، اجازه ندهند رفتار‌های سودجویانه به قدرت خرید خانوار‌ها آسیب وارد کند.

وی افزود: سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، صدور آرای مستدل و اجرای دقیق احکام قانونی از عوامل بازدارنده تخلفات است و قانون باید بدون تبعیض اجرا شود.

«فرشید زرگوش» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام، نیز در این دیدار گفت: رسالت تعزیرات حکومتی، صیانت از حقوق مردم و مصرف‌کنندگان است و در این مسیر، تشدید نظارت بر بازار، برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم را در دستور کار داریم.

در این دیدار بر مقابله با گران‌فروشی و احتکار، نظارت میدانی بر بازار، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های تخلف، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همکاری دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی تأکید شد.