به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سعید عسکری در بازدید از کشتارگاه سنتی بندرعباس گفت: بعلت بکارگیری شیوه سنتی در کشتارگاه بندرعباس، مگس‌ها بر روی لاشه دام‌های مانده بر روی زمین، می‌نشینند.

وی گفت: نبود محفظه پیش سرد برای ماندگاری ۲۴ ساعته گوشت در دمای صفر تا ۴ درجه، و نداشتن تصفیه خانه فاضلاب از دیگر مشکلات این کشتارگاه است.

وی با اشاره به پیگیری این پرونده در مراجع قضایی افزود: این مشکل بار‌ها به مسئولان شهرداری بندرعباس به عنوان مالک کشتارگاه اطلاع داده شده، اما توجهی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری نیز گفت: راه اندازی کشتارگاه نیمه صنعتی بندرعباس راه حل رفع مشکلات بهداشتی کشتارگاه سنتی است.

مظفر آرمیده با اشاره به اینکه کشتارگاه نیمه صنعتی بندرعباس بیش از ۱۰ سال غیرفعال شده است افزود: زمین کشتارگاه سنتی و نیمه صنعتی بندرعباس در مالکیت اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان است و به همین علت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.

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وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز باید مجوز فعالیت کشتارگاه نیمه صنعتی بندرعباس را صادر کند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری گفت: اکنون از استانداری هرمزگان در حال پیگیری هستیم تا این دو مشکل به سرعت حل شود.