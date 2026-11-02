به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست هیئت بسکتبال استان گفت: این مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر در رده سنی زیر ۱۴ سال برگزار شده است.

یاری افزود: شناسایی استعداد‌های برتر بسکتبال بانوان در رده سنی نونهالان از اهداف اصلی این المپیاد است و در کنار آن اعزام تیم‌های نونهالان استان به رقابت‌های شهرستان دزفول نیز در بخش آقایان انجام شده است.

نماینده فدراسیون بسکتبال کشور هم در شروع این مسابقات گفت: استعداد‌های برتر این رقابت‌ها به فدراسیون معرفی می‌شوند تا در قالب برنامه‌های بلندمدت زیر نظر مربیان و با حضور در اردو‌های تخصصی مراحل رشد و پیشرفت خود را طی کنند.

خانم روایی پور با بیان اینکه این روند زمینه‌ساز شناسایی بازیکنان مستعد برای تیم‌های ملی است گفت: پس از مرحله استعدادیابی اردو‌های تمرینی با برنامه‌های هدفمند برگزار می‌شود و در مراحل بعد از میان بازیکنان شناسایی‌شده نفرات برتر برای تشکیل ساختار تیم‌های ملی انتخاب خواهند شد.