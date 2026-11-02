به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،دیدارتیم تازه‌ لیگ برتری مس شهربابک و پیکان در هفته یازدهم لیگ برتر، در ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک برگزار شد و ۳ بر ۱ نتیجه را به پیکان واگذار کرد.

مس که به‌تازگی با استعفای قاسم شهبا، سرمربی سابق خود روبه‌رو شده، با پنج امتیاز در قعر جدول ماند و یازدهمین هفته پیاپی را بدون پیروزی پشت سر گذاشت.

این پیروزی برای تیم تحت هدایت ساکت الهامی اهمیت ویژه‌ای داشت؛ پیکان پس از چهار هفته بار دیگر طعم برد را چشید. این نتیجه در حالی رقم خورد که مس شهربابک همچنان برای یافتن مسیر خروج از بحران و ثبت نخستین پیروزی فصل تلاش می‌کند.

مس شهربابک مقابل پیکان هم شکست خورد

تیم فوتبال مس شهربابک در هفته یازدهم لیگ برتر با نتیجه سه بر یک مقابل پیکان تهران شکست خورد تا با ادامه روند ناکامی‌های خود، همچنان در قعر جدول باقی بماند.

فرید امیری (۱۸)، حجت احمدی (۴۲ و ۶۴) برای پیکان و فریبرز گرامی (۱+۹۰) برای مس شهربابک گلزنی کردند.