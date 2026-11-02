دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور روسیه در گفت‌وگویی تلفنی، وضع جاری منطقه و جهان را با تاکید ویژه بر منطقه غرب آسیا بررسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در چارچوب رایزنی‌های سطح عالی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و پیرو دیدار‌های اخیر مقامات عالی دو کشور، سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، طی تماس تلفنی، وضعیت جاری منطقه و جهان را با تاکید ویژه بر منطقه غرب آسیا مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار دادند.

در این گفت‌و‌گو از مواضع صریح ولادیمیر پوتین و سایر مقامات و مسئولان روسیه در تمجید از نقش رهبر شهید انقلاب (رحمة الله علیه) و سایر قهرمانان بزرگ ملی و حمایت از استقامت و پایداری مردم ایران تشکر و قدردانی شد.

طرفین برای ادامه همکاری‌های راهبردی بر اساس نقشه راه ترسیم شده از سوی رهبران عالی دو کشور تأکید کردند.