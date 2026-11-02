به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار داشت: در راستای افزایش پایداری شبکه برق و با هدف مقاوم‌سازی زیرساخت‌های توزیع، تعداد ۴۲۱ اصله پایه فشار متوسط روی خطوط ۱۱ و ۳۳ کیلوولت، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، توسط گروه‌های عملیاتی ویژه کار با خطوط برقدار تعویض شده است.

وی با بیان اینکه تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان از ماموریت‌های اصلی شرکت توزیع نیروی برق است، افزود: در این راستا، اجرای برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و انجام اقدامات اساسی و زیرساختی برای تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: علاوه بر این موارد تاکنون، در راستای اجرای "طرح سامان" اقدامات گسترده‌ای با هدف مقاوم‌سازی شبکه، کاهش آسیب‌پذیری تجهیزات و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های توزیع برق انجام شده است.

فراتی با اشاره به تلاش نیروهای عملیاتی در شرایط آب‌وهوایی گرم تابستان گفت: کارکنان این شرکت در کنار تامین برق شهروندان، با حضور مستمر در عملیات اصلاح و بهسازی تجهیزات شبکه، نسبت به شناسایی و رفع نواقص و تعویض تجهیزات فرسوده اقدام کرده‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت پایداری شبکه برق و ضرورت آمادگی برای مواجهه با شرایط جوی نامساعد و مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو اظهار کرد: تاکنون ۴۲۱ اصله پایه فشار متوسط غیراستاندارد، ۴۱۸ طرح از خطوط فشار متوسط معیوب و ۲۴۶ کراس‌آرم مستهلک از شبکه خارج و تجهیزات جدید با فناوری و مقاومت بیشتر جایگزین آن‌ها شده است.

مدیرعامل توزیع برق اهواز هدف از اجرای این اقدامات را افزایش استحکام شبکه توزیع برق، کاهش احتمال بروز خاموشی و ارتقای پایداری تأمین برق مشترکان عنوان کرد.