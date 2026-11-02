مأموران انتظامی شهرستان اراک موفق به دستگیری فردی شدند که با هدف سرقت موتور کولر از منازل شهروندان، مرتکب ۱۰ فقره سرقت در سطح این شهرستان شده بود.

دستگیری سارق موتور کولر و اعتراف به ۱۰ فقره سرقت در اراک

دستگیری سارق موتور کولر و اعتراف به ۱۰ فقره سرقت در اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ محسن رضایی، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت که مأموران کلانتری ۱۲ رضوی اراک، پس از بررسی‌های دقیق و رصد هوشمندانه، هویت متهم را که در سرقت‌های اخیر دست داشت، شناسایی و از طریق هماهنگی با مرجع قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی اراک افزود که متهم در بازجویی‌های صورت‌گرفته، به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت موتور کولر و اموال مشاعات ساختمانی اعتراف کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در پی پیگیری‌های مأموران، بخشی از اموال مسروقه کشف و به مالباختگان بازگردانده شده است. متهم جهت رسیدگی به پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.