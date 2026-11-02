رئیس فرهنگستان علوم در نشست کمیسیون راهبردی زنان دانشمند گفت: جامعه زنان دانشمند ایران، جامعه‌ای بالنده و پیشرو است و لازم است توانمندی‌های علمی این بانوان در حوزه‌های مختلف معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم در این نشست با اشاره به جایگاه علمی زنان فرهیخته کشور افزود: هر یک از بانوان حاضر در این نشست، پیشینه علمی برجسته‌ای دارند و بسیاری از آنان در طول سالیان متمادی، دانشجویان و متخصصان فراوانی تربیت کرده‌اند و در حوزه‌های تخصصی خود منشأ خدمات علمی ارزشمندی بوده‌اند.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به فعالیت‌های علمی بانوان در حوزه‌های مختلف تخصصی تصریح کرد: بانوان دانشمند کشور در رشته‌هایی همچون پزشکی، علوم انسانی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مشاوره، مهندسی، میکروالکترونیک، نانوفناوری، زیست‌فناوری، هوافضا، رباتیک و داروسازی فعالیت‌های برجسته‌ای دارند، اما ما نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است، این توانمندی‌ها را معرفی کنیم.

مخبر دزفولی با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی چهره‌های علمی زن کشور گفت: یکی از رسالت‌های مهم این مجموعه، معرفی جامعه زنان دانشمند و فرهیخته در حوزه‌های گوناگون علمی است. ما باید با کمک یکدیگر، چهره‌های ماندگار زن دانشمند کشور را شناسایی و معرفی کنیم و از همه ظرفیت‌های موجود در این مسیر بهره ببریم.

وی با تبیین سهم زنان در بدنه علمی کشور، به واقعیت‌های آماری موجود اشاره کرد و اظهار داشت: «در میان حدود ۹۰ هزار عضو هیئت علمی کشور، زنان ۳۳ درصد از این ظرفیت علمی را تشکیل می‌دهند. همچنین، میزان مشارکت زنان در اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت به رقم قابل توجه ۴۴.۷ درصد ارتقا یافته است. این حجم از ظرفیت علمیِ گسترده، نه تنها مایه افتخار، بلکه بستری راهبردی برای توجه ویژه و سرمایه‌گذاری علمی است.

رئیس فرهنگستان علوم با تأکید بر اصل شایسته‌سالاری و استقلالِ قابلیت‌ها از جنسیت، اظهار داشت: «شایستگی، ریشه در توانمندی‌های علمی، مدیریتی و ظرفیت‌های فردی دارد و از جنسیت مستقل است؛ لذا وظیفه ما دفاع از شایستگی‌های زنان و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تثبیت حضور و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در جایگاه‌های علمی و مدیریتی است.

مخبر دزفولی با اشاره به ضرورت بازشناسی ظرفیت‌های علمی زنان در بخش‌های راهبردی کشور، تصریح کرد: «در حوزه‌های پیشرفته علمی و فناوری، از جمله میکروالکترونیک، مهندسی، پزشکی و داروسازی، نخبگان زن با توانمندی‌های برجسته در حال فعالیت هستند. حتی در حوزه‌های حساس و استراتژیک که معرفی افراد به دلایل امنیتی با محدودیت مواجه است، آگاهی از وجود این ظرفیت‌های علمی در کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تأکید بر نقش بنیادین زنان در ساختار اجتماعی، افزود: «بانوان به عنوان نیمی از بدنه جامعه، نیازمند بازشناسی رسمی توانمندی‌های خود هستند. هدف اصلی از شکل‌گیری این مجموعه، شناسایی نظام‌مند این ظرفیت‌ها و ایجاد بستری برای معرفی و بهره‌گیری بهینه از توانمندی‌های زنان دانشمند در سطح کشور است.»

رئیس فرهنگستان علوم بر ضرورت سازمان‌دهی ظرفیت‌های علمی زنان تأکید کرد و گفت: زنان نقش کلیدی در پیشبرد فعالیت‌های علمی در حوزه‌های پیشرفته ایفا می‌کنند و وظیفه ما شناسایی و فراهم کردن بستر مناسب برای بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان است.

وی همچنین از گسترش فعالیت‌های علمی فرهنگستان خبر داد و افزود: ما با ایجاد گروه‌های جدید در حوزه‌هایی نظیر زیست‌فناوری، زیست‌پزشکی و تعلیم و تربیت، مسیر فعالیت را برای دانشمندان هموار کرده‌ایم. همچنین، همچنین در کنار شبکه دانشمندان زن، شبکه دانشمندان جوان نیز شکل گرفته است و ۱۱۰ جوان المپیادی کشور از رشته‌های مختلف در این مجموعه حضور دارند.

رئیس فرهنگستان علوم با تأکید بر ضرورت همکاری میان رشته‌های علمی اظهار کرد: در این مجموعه، مرزی میان علوم قائل نیستیم و معتقدیم همه علوم باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند. باید از ظرفیت دانشمندان در رشته‌های مختلف استفاده کنیم و زمینه ارتباط و همکاری میان آنان را فراهم آوریم.

مخبر دزفولی همچنین با اشاره به نقش حیاتی نسل جوان گفت: اگرچه احترام به پیشکسوتان علمی واجب است، اما برای بقای فعالیت‌های علمی، جوانان باید به مجموعه‌های دانشی متصل شوند. جوانان موتور حرکت کشور هستند و اگر پیوند میان نسل‌ها برقرار نشود، پویایی نهاد‌های اصلی کشور به خطر می‌افتد.

وی افزود: باید زمینه رشد و پیشرفت نخبگان جوان را فراهم کنیم. جوانان باید مرحله‌به‌مرحله پیشرفت کنند تا پختگی لازم برای پذیرش مسئولیت‌های مختلف را به دست آورند و در جایگاه‌های متناسب با توانمندی و تجربه خود قرار گیرند.