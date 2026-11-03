دبیر کمیته همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش کشور بر اثربخشی فعالیت‌های تربیتی طلاب در مدارس و تعیین تکلیف شغلی آنان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجت الاسلام بهشتی مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیته همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تشکیل کانون طلاب شاغل، توجه به اثر بخشی فعالیت‌های طلاب در مدارس را موضوعی مهم دانست که باید با جدیت پیگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان هم با اشاره به اهمیت توجه به سه محور تکلیف محوری، هدف گذاری، و انگیزه برای تحقق اهداف، اجرای بستر مناسب و برنامه‌ریزی جامع و ارزیابی دقیق را از ملزومات کار برشمرد.

در این نشست محمدرضا فرحبخش مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضع شغلی طلاب در مدارس گفت اگر قرار است همکاری طلاب در مدارس استمرار داشته باشد ضروریست درباره مزایای شغلی آنان تصمیم‌گیری جدی شود

همچنین در دیدار دبیر کمیته همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش کشور با مدیران و مسئولان حوزه‌های علمیه برادران و خواهران استان درباره مباحثی از جمله طلاب امین، آینده شغلی طلاب، حضور طلاب در مدارس و بحث استخدام و جذب طلاب بحث و تبادل نظر شد.

اکنون بیش از ۳۳ هزار نفر از طلاب با وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور همکاری می‌کنند.

همچنین در پیش اجلاسیه نماز دانش اموزان استان با حضور مشاور وزیر آموزش و پرورش در دبیرستان دخترانه هدی کرمان، قرار شد از الگو‌های عملی نماز یعنی معلمان، دانش اموزان و والدین فعال در برپایی نماز و تقویت و توسعه فرهنگ نماز تجلیل شود.