به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این مجموعه صنعتی و تخصصی با سرمایه‌گذاری ۳۶۰ میلیارد تومان و با ظرفیت فرآوری سالانه هزار تن، زمینه اشتغال‌زایی حدود ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است.

پالایشگاه گیاهان دارویی در حوزه فرآوری و استحصال ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی فعالیت می‌کند و با برخورداری از ظرفیت تولید طیف متنوعی از عصاره‌ها، افشره های (اسانس‌ها) و فرآورده‌های دارویی، گامی در راستای توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی و ارتقای ظرفیت‌های فرآوری محصولات گیاهی در استان کرمان به شمار می‌رود.

محصولات این مجموعه شامل عصاره و اسانس گیاهی، دارو و فرآورده‌های دارویی، مواد مؤثره دارویی، نوشیدنی‌ها و شربت‌های آماده، گلاب و عرقیات گیاهی، گیاهان دارویی بسته‌بندی‌شده، انواع دمنوش، عطر و ادکلن است.

راه‌اندازی این واحد تولیدی می‌تواند با ایجاد ظرفیت فرآوری و تولید محصولات متنوع از گیاهان دارویی، در توسعه صنایع فرآوری‌محور و افزایش ارزش افزوده محصولات گیاهی در استان کرمان نقش‌آفرین باشد.