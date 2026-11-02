عضو شورای اسلامی شهر کرج با انتقاد از روند اجرای پروژه زیرگذر شیخ آباد کرج اعلام کرد: این طرح با وجود پیش‌بینی اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵، تاکنون ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از برنامه زمان‌بندی ۱۵ ماهه عقب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز البرز ، عمار ایزدیار در گفت‌وگوی تلویزیونی با برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای استان البرز با اشاره به آخرین وضعیت اجرای زیرگذر شیخ آباد اظهار کرد: با توجه به مشکلات تردد شهروندان در این محدوده، انتظار می‌رفت عملیات اجرایی زیرگذر با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تملک املاک را یکی از عوامل تأخیر در اجرای طرح دانست و گفت: برخی املاک به دلیل نداشتن اسناد رسمی و مالکیت قولنامه‌ای، با پیچیدگی‌هایی در روند تملک روبه‌رو بودند. همچنین قرار گرفتن بخشی از املاک در محدوده شهرداری مشکین‌دشت، هماهنگی میان دو شهرداری را ضروری کرده بود.

ایزدیار جابه‌جایی تأسیسات زیربنایی را از دیگر موانع اجرای پروژه عنوان کرد و افزود: وجود تأسیسات مختلف در مسیر اجرای طرح، روند عملیات را با دشواری‌هایی همراه کرده و رفع این معارضات به همکاری دستگاه‌های مرتبط نیاز داشته است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با استناد به گزارش کنترل پروژه و نمودار زمان‌بندی پیمانکار تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصدی پروژه با برنامه زمان‌بندی آن تناسب ندارد و لازم است روند اجرا با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین محدودیت منابع مالی و شرایط اقتصادی را از عوامل مؤثر بر اجرای طرح‌های عمرانی دانست و گفت: رکود تورمی و کاهش درآمدهای شهرداری می‌تواند بر تأمین اعتبار و سرعت اجرای پروژه‌ها اثرگذار باشد.

ایزدیار در پایان با اشاره به اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای زیرگذر شیخ آباد کرج در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد: تسریع در اجرای این پروژه برای کاهش مشکلات تردد و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان منطقه ضروری است.