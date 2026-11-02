به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: مأموران کلانتری مرکز سمیرم هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک وانت حامل ضایعات مشکوک شدند که راننده بدون توجه به دستور ایست گریخت، اما با اقدام مأموران متوقف شد.

سرهنگ محمودرضا صادقی افزود: در بازرسی از بار خودرو، کیسه‌های حاوی کابل و سیم مسی آب‌شده سرقت شده به وزن تقریبی یک تن کشف و سه نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مربوط ادامه دارد، ادامه داد: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق ۱۱۰ اطلاع دهند.