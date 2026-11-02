مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: شهرستان‌های ایذه و باغملک دارای ظرفیت‌های مهمی در حوزه‌های صنعتی و معدنی هستند که فعال‌سازی آنها می‌تواند تحولی چشمگیر در اشتغال منطقه ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبحش در نشست بررسی روند جذب سرمایه‌گذار و توسعه طرح‌های صنعتی در شهرستان‌های ایذه و باغملک با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تصریح کرد: شهرستان‌های ایذه و باغملک دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های صنعتی و معدنی هستند که فعال‌سازی آنها می‌تواند تحولی چشمگیر در اشتغال منطقه ایجاد کند.

وی افزود: رویکرد این اداره کل، جذب سرمایه‌گذاران توانمند و ایجاد زیرساخت‌های پایدار با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت شهرک‌های صنعتی است و موانع موجود بر سر راه طرح‌های توسعه‌ای این منطقه با نگاهی حمایتی برداشته خواهد شد.

در ادامه این جلسه، راهکار‌های تسریع در جذب سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ایذه و باغملک و رفع موانع اجرایی پروژه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی جهت شتاب‌بخشی به روند صنعتی‌سازی این شهرستان‌ها اتخاذ شد.