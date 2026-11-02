در نشست شورای توسعه و حمایت شهرستان مهاباد، موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات اقشار کم‌درآمد و خانواده‌های زیرپوشش نهاد‌های حمایتی بررسی شد و فرماندار ویژه این شهرستان از تدوین برنامه‌ریزی‌های ویژه برای پشتیبانی از این قشر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست شورای توسعه و حمایت شهرستان مهاباد با محوریت بررسی چالش‌ها و مطالبات اقشار آسیب‌پذیر، خانواده‌های زیرپوشش نهاد‌های حمایتی و همچنین تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران مؤسسات خیریه و نهاد‌های مرتبط تشکیل شد، راهکار‌های هم‌افزایی برای بهبود معیشت و رفع موانع حمایتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در این نشست با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت‌های هدفمند از خانواده‌های کم‌برخوردار، از تدوین برنامه‌ریزی‌های ساختارمند برای پشتیبانی مؤثر از این قشر خبر داد و بر عزم جدی مدیریت شهرستان در این حوزه تأکید کرد.

فرهاد ذهابی، دبیر شورای توسعه و حمایت مهاباد، نیز در تشریح خروجی این جلسه از تصویب مصوبات مهمی خبر داد.

وی افزود: علاوه بر بررسی مسائل جاری، تمدید پروانه فعالیت برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد موجود و همچنین موافقت با تأسیس و آغاز به کار دو سازمان مردم‌نهاد جدید، از دیگر محور‌های کلیدی این نشست بود که با هدف پویایی بیشتر ظرفیت‌های مردمی در حوزه توسعه و حمایت به تصویب رسید.