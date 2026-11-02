نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: هرگونه توقف در مسیر استکبارستیزی می‌تواند به معنای پذیرش سلطه مستکبران و تسلیم در برابر جریان استکباری باشد؛ به همین سبب این مسیر باید ادامه پیدا کند.

آیت‌الله علم‌الهدی: توقف در مسیر استکبارستیزی، به معنای پذیرش سلطه مستکبران است

آیت‌الله علم‌الهدی: توقف در مسیر استکبارستیزی، به معنای پذیرش سلطه مستکبران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امروز در یازدهمین اجلاسیه مجاهدان در غربت در مشهد، با تأکید بر ضرورت استمرار مجاهدت در مسیر دفاع از دین و مقابله با استکبار، گفت: شهدای مجاهد در غربت با پیمودن مراحل دشوار و سنگین مجاهدت، به حساس‌ترین عرصه‌های مبارزه با دشمن رسیدند و در شرایط مظلومانه و دور از وطن به مقام شهادت نائل شدند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدای راه خدا اظهار کرد: این شهدا آموزگاران عملی مجاهدت و فداکاری هستند و مسیر آنان به ما می‌آموزد که اگر بناست در عرصه مبارزه با دشمن و استکبارستیزی مرزناشناس باشیم، باید این مسیر را در همه شرایط و موقعیت‌ها ادامه دهیم و تا آخرین مرحله ممکن از مجاهدت دست نکشیم.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه شهادت شهدای غربت حقیقت استمرار مبارزه با استکبار را آشکار می‌کند، تصریح کرد: اهمیت مجاهدت در راه خدا به استمرار و مرزناپذیری آن است چراکه هرگونه توقف در مسیر استکبارستیزی می‌تواند به معنای پذیرش سلطه مستکبران و تسلیم در برابر جریان استکباری باشد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین وضعیتی و نپذیرفتن اقتدار جریان‌های مستکبر در عرصه زندگی، باید حرکت در مسیر مقابله با استکبار، پویا، مستمر و بدون توقف باشد. شهدای بزرگوار غربت نیز در این عرصه، الگو و آموزگار عملی مجاهدان هستند.

افول آمریکا نتیجه ایستادگی ملت‌ها در برابر استکبار است

آیت الله علم‌الهدی در ادامه با اشاره به روند مبارزه ملت ایران با آمریکا و استکبار جهانی اظهار کرد: حرکت در برابر استکبار را از هر نقطه‌ای آغاز کنیم سرانجام آن پیروزی و نتیجه مثبت خواهد بود. از ابتدای نهضت امام خمینی (ره) مقابله با آمریکا و جنایت‌های این کشور در دستور کار قرار گرفت و سیزدهم آبان نیز به‌عنوان روزی شناخته شد که استکبار با تبعید امام خمینی (ره) چهره و قدرت خود را آشکار کرد.

وی با اشاره به تفاوت جایگاه آمریکا در آغاز نهضت اسلامی و شرایط امروز این کشور افزود: آمریکا در آن روز‌ها در اوج اقتدار جهانی قرار داشت و با اراده این کشور بود که رژیم صهیونیستی توانست در جنگ شش‌روزه سرزمین‌های عربی را تصرف کند و بر سرنوشت ملت‌های منطقه مسلط شود؛ اما امروز آمریکا در مسیر افول و سقوط قرار گرفته است.

امام جمعه مشهد با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره افول آمریکا تصریح کرد: ایشان فرموده بودند که آمریکا رو به افول است و عوامل این افول مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه ریشه در طول تاریخ دارد. رفتار‌ها و سیاست‌های آمریکا در گذر زمان شرایطی را ایجاد کرده که نتیجه آن وضعیت کنونی است و به این آسانی قابل علاج نیست.

وی با بیان اینکه افول قدرت آمریکا نتیجه یک سنت الهی است ادامه داد: مستکبران محکوم به افول و سقوط از صحنه قدرت جهانی هستند و امروز این وضعیت برای آمریکا پیش آمده است. هر حرکتی که انجام می‌دهد بر افول آن می‌افزاید.

یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت»، ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه، با محوریت اندیشه‌های استکبارستیزی «امام شهید»، برگزاری پنج کارگاه علمی و تجلیل از میدان‌داران مردمی، در جوار حرم مطهر رضوی، برگزار می‌شود.