به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس از کشف ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین از معده ۷ قاچاقچی مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری اظهار داشت: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد اطلاعاتی ۷ نفر قاچاقچی مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و اقدامات اطلاعاتی انجام شده، متهمان را شناسایی و به مقر انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ بارسالاری تصریح کرد: پس از نگهداری متهمان در مقر انتظامی، مقدار ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین از معده آنان خارج و پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.