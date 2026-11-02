بیش از هفت تن آرد دولتی خارج از شبکه و موتور سیکلت قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در اصفهان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران هنگام گشت‌زنی پس از مشکوک شدن به یک دستگاه کامیون حامل بار و بازرسی خوردو، هفت تن و ۱۶۰ کیلوگرم آرد دولتی خارج از شبکه به ارزش سه میلیارد ریال را کشف کردند.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: خودرو توقیف و یک متهم شناسایی پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

وی همچنین به توقیف یک موتور سیکلت سنگین قاچاق در اصفهان به ارزش ۱۰ میلیارد ریال اشاره کرد و ادامه داد: پس از شناسایی یک موتور سیکلت سنگین با تلاش ماموران و محرز شدن قاچاق بودن آن، موتور توقیف و راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.