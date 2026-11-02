مأموران انتظامی در شهرستان زرندیه موفق به کشف ۴۰ تن خوراک دام و طیور تقلبی و قاچاق شدند که با هدف سوداگری غیرقانونی و از طریق مخلوط کردن مواد زائد، آماده فروش بود.

کشف ۴۰ تن خوراک دام و طیور تقلبی و قاچاق در زرندیه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال

کشف ۴۰ تن خوراک دام و طیور تقلبی و قاچاق در زرندیه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار فرزاد تاجره، فرمانده انتظامی استان، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت که مأموران کلانتری ۱۲ زاویه، پس از دریافت اطلاعات مبنی بر نگهداری مقادیر قابل توجهی کالای غیرمجاز در سه انبار، عملیات بازرسی و کشف را آغاز کردند.

بر اساس یافته‌های مأموران، در این انبار‌ها ۴۰ تن خوراک دام و طیور کشف شده است که به‌صورت غیرمجاز و با مخلوط کردن شن و ماسه جهت افزایش وزن و تقلب، آماده توزیع در بازار بود. ارزش کالا‌های کشف‌شده در این عملیات حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

در پی این کشف، یک دستگاه لودر و یک دستگاه تراکتور توقیف و سه انبار مذکور نیز با دستور قضایی پلمب شدند. پرونده مربوطه نیز جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال گردید.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر مقابله با انباشت غیرقانونی کالا‌های اساسی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس تماس برقرار کنند.