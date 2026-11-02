با وجود اینکه ایران پنجمین تولیدکننده سیب در جهان و آذربایجان غربی قطب اصلی این محصول در کشور است، چالش ضایعات و خام‌فروشی همواره دغدغه‌ای جدی به شمار می‌رفت؛ چالشی که اکنون با سرمایه‌گذاری در صنایع سورت و بسته‌بندی در مهاباد، گامی بلند در جهت اصلاح الگوی مصرف، کاهش ضایعات و توسعه صادرات برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، صنعت سورتینگ و بسته‌بندی در شهرستان مهاباد به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکار‌ها برای کاهش ضایعات محصولات باغی، ارزش‌آفرینی و حضور مؤثر در بازار‌های جهانی، رونق تازه‌ای به خود گرفته است. این تحول صنعتی علاوه بر جلوگیری از هدررفت دسترنج باغداران، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی پایدار و ارزآوری چشمگیر در منطقه شده است.

آمانج ملکی، مدیرعامل یکی از این واحد‌های فعال در منطقه، با اشاره به فعالیت مستمر این مجموعه گفت: از آغاز فصل برداشت سیب، این مجموعه با جذب ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم و به شکل شبانه‌روزی فعال است.

وی افزود: محصولات بر اساس درخواست مشتری و با تفکیک دقیق بر اساس سایز و رنگ برای بازار‌های داخلی و جهانی آماده‌سازی می‌شوند، اما تمرکز اصلی ما روی توسعه صادرات و پاسخگویی به استاندارد‌های بازار‌های بین‌المللی است.

حضور خریدارانی از کشور‌های منطقه، از جمله قطر، نشان می‌دهد که تمرکز بر بسته‌بندی اصولی، این محصول باغی را به کالایی رقابت‌پذیر در بازار‌های خارجی تبدیل کرده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بسته‌بندی استاندارد، فراتر از یک مرحله ظاهری، راهکاری مؤثر برای حفظ کیفیت، طول عمر و ارزش غذایی محصول است و از تبدیل شدن محصولات باکیفیت به ضایعات جلوگیری می‌کند. باغدارانی که محصولات خود را برای سورت و بسته‌بندی به این واحد‌ها می‌آورند، از کاهش چشمگیر خسارت‌ها و افزایش درآمد خود ابراز رضایت می‌کنند.

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید سیب کشور، اکنون نه تنها معضل دیرینه ضایعات محصولات کشاورزی را ساماندهی کرده، بلکه چشم‌انداز روشنی از رونق اقتصادی، تسهیل مسیر صادرات و تقویت جایگاه این منطقه در زنجیره تجارت جهانی را ترسیم کرده است.