به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پیرو درخواست‌های فعالان حوزه کسب‌وکار‌های اینترنتی و دیجیتال در دیدار اخیر با رئیس قوه قضائیه و متعاقب آن، دستور رئیس دستگاه قضا ناظر بر راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه، این شعب ویژه هم‌اکنون در دادگستری استان تهران تعبیه شده و قضات مجرب و متخصص نیز در این زمینه شناسایی شده‌اند؛ شعب ویژه مذکور به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد.

اجرای حکم بیماران پروانه‌ای از اموال توقیفی آمریکا

عتباتی همچنین با اشاره به فرایند رسیدگی به پرونده بیماران پروانه‌ای افزود: قوه قضائیه در این پرونده، حکم صادره را مقتدرانه از محل اموال توقیفی آمریکا اجرا کرد و بخشی از محکوم‌به به صورت محسوس و ملموس به بیماران پروانه‌ای و خانواده‌هایشان تحویل داده شد.