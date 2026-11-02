همزمان با افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، بازنگری در شیوه شناسایی مشمولان و اختصاص حمایت بیشتر به خانوارهای کم‌درآمد، به مطالبه بخشی از مردم تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، علاوه بر تأمین بخشی از هزینه‌های خرید خانوارها، بحث‌هایی را درباره نحوه شناسایی و تخصیص آن به گروه‌های مختلف درآمدی مطرح کرده است.

اعتبار کالابرگ در مرحله جاری از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است؛ افزایشی که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را دربر می‌گیرد.

در این میان، برخی شهروندان خواستار بازنگری در شیوه شناسایی مشمولان هستند و معتقدند افراد برخوردار از درآمدهای بالاتر می‌توانند از دریافت این اعتبار انصراف دهند تا امکان حمایت بیشتر از خانوارهای نیازمند فراهم شود.

یکی از شهروندان در این باره می‌گوید: بهتر است اعتبار کالابرگ به افرادی اختصاص پیدا کند که درآمد کمتری دارند و زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. حتی می‌توان سهم این خانوارها را افزایش داد تا حمایت بیشتری از آن‌ها صورت بگیرد.

حالا باید دید در ادامه اجرای این طرح، چه تصمیمی درباره نحوه شناسایی مشمولان و توزیع اعتبار کالابرگ اتخاذ خواهد شد.