استان یزد در هفته پایانی آذرماه میزبان برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری خواهد بود؛ رویدادی که با محوریت تقویت ارتباط پژوهش با نیاز‌های جامعه و با برگزاری نمایشگاه، نشست‌های تخصصی و تجلیل از پژوهشگران برتر دنبال می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست شورای سیاستگذاری هفته پژوهش و فناوری استان با حضور محمدعلی شاه حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، سیدحیدر میرفخرالدینی، رئیس دانشگاه یزد و دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان، رئیس پارک علم و فناوری و جمعی از مسئولان دانشگاه‌های استان، به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد.

شاه حسینی در این نشست با اشاره به شعار امسال هفته پژوهش و فناوری، «پژوهش و فناوری؛ پیشران ایران قوی و تابآور»، گفت: این هفته فرصتی برای معرفی دستاورد‌ها و نوآوری‌های دانشگاهها، دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان است و برگزاری نمایشگاه، رویداد‌های تخصصی و تجلیل از پژوهشگران برتر در گروه‌های مختلف، از برنامه‌های پیشبینی شده آن خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش پژوهش در توسعه، آبادانی و ارتقای بهرهوری، گسترش فرهنگ پژوهش در بخش‌های مختلف جامعه را ضروری دانست.

رئیس دانشگاه یزد نیز با اشاره به حرکت دانشگاه‌ها بهسوی الگوی دانشگاه نسل چهارم و نقش محوری پژوهش در حل مسائل جامعه، از برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان در هفته پایانی آذرماه خبر داد واظهار کرد: نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی، فرصتی برای ارائه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و فناورانه استان در یکسال گذشته است.

میرفخرالدینی افزود: برنامه‌های این هفته در قالب شش دبیرخانه و با مشارکت دانشگاهها، پارک علم و فناوری، مراکز آموزشوپرورش، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های فناور پیگیری میشود و در پایان، پژوهشگران برتر حوزه‌های مختلف تجلیل خواهند شد.

در ادامه نشست، دکتر محمدتقی صادقی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، برنامه‌های پیشبینیشده برای هفته پژوهش و فناوری را تشریح کرد و دکتر مجید شخصینیایی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، گزارشی از برنامه‌های سال گذشته ارائه داد.

