معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: دوره آموزشی تغذیه و نگهداری کودک با هدف ارتقای آگاهی مربیان کودکستان‌ها درباره اصول تغذیه سالم و بهبود وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال، در شهرستان‌های تابعه دانشگاه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در دوران کودکی اظهار کرد: تغذیه مناسب نقش مهمی در رشد و تکامل کودکان، تقویت سیستم ایمنی، افزایش قدرت یادگیری و تمرکز و پیشگیری از مشکلاتی مانند کم‌وزنی، کوتاه‌قدی، لاغری، اضافه‌وزن، چاقی و کمبود ریزمغذی‌ها از جمله کم‌خونی فقر آهن دارد.

وی افزود: عادات و رفتارهای غذایی کودکان علاوه بر شیوه زندگی خانواده، از رفتار تغذیه‌ای همسالان و مربیان کودکستان‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد؛ ازاین‌رو کودکستان‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری الگوی غذایی سالم و ارتقای سلامت کودکان دارند.

دکتر شریفی با تأکید بر اهمیت آموزش مربیان تصریح کرد: شکل‌گیری عادات غذایی مناسب در دوران کودکی می‌تواند در پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت و سرطان در سال‌های بعدی زندگی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی به‌صورت یکپارچه و هماهنگ در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و با حضور کارشناسان تغذیه و کودکان در حال اجراست و مربیان کودکستان‌ها گروه هدف آن هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: ارتقای آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای مربیان و مدیریت صحیح تغذیه در کودکستان‌ها، علاوه بر کمک به تأمین نیازهای تغذیه‌ای کودکان، در حفظ رشد و تکامل مطلوب و نهادینه‌سازی عادات غذایی سالم در آنان نقش مؤثری دارد.