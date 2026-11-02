معاون اداره آبفا آبادان از آغاز عملیات لایروبی و رفع انسداد مسیرهای دفع آب‌های سطحی در بازار کویتی‌ها و تلاش برای برطرف شدن مشکل پس‌زدگی آب تا پایان وقت کاری فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛شهروندخبرنگاری با ارسال تصاویری به خبرگزاری صداوسیما، از پس‌زدگی آب و مشکلات ایجادشده برای کسبه و شهروندان در بازار کویتی‌های آبادان گلایه کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به این وضعیت شده است.

این موضوع را از معاون اداره آبفا آبادان پیگیر شدیم که گفت:پس از دریافت گزارش مردمی و با هماهنگی شهرداری، گروه‌های عملیاتی برای بررسی و رفع مشکل به محل اعزام شدند.

افشار بیژوند با بیان اینکه بازار کویتی‌ها فاقد شبکه فاضلاب شهری است، افزود: مشکل ایجادشده مربوط به مسیرهای دفع آب‌های سطحی است که به دلیل تجمع چربی و رسوبات، به‌ویژه در محدوده خیابان کاویانی به سمت خیابان زابل، دچار انسداد شده‌اند.

وی ادامه داد: عملیات لایروبی و رفع انسداد با استفاده از دستگاه واترجت و تجهیزات خدماتی آغاز شده و این عملیات فردا نیز ادامه خواهد داشت.

معاون اداره آبفا آبادان ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیت گروه‌های عملیاتی، مشکل پس‌زدگی آب در این محدوده تا پایان وقت کاری فردا برطرف شود.