مردم استان مرکزی در میدان حمایت از ایران؛ قوت قلبی برای رزمندگان اسلام

مردم استان مرکزی با حضور در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف استان، ضمن اعلام حمایت از ایران اسلامی، انقلاب و رهبری، با حضور خود به رزمندگان اسلام قوت قلب دادند و بر وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.