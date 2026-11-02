به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محسن شریعتی گفت : همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و راهپیمایی ضداستکباری این روز، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و دستور شهردار مشهد مقدس، به منظور تسهیل تردد شهروندان و دانش آموزان و حضور پرشور در راهپیمایی، سرویس‌دهی ناوگان اتوبوسرانی مشهد در خطوط ویژه مراسم، به صورت رایگان خدمت رسانی خواهد نمود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سرویس‌دهی رفت به سمت مراسم راهپیمایی از ساعت ۷ صبح تا ۹:۳۰ صبح از ۱۹ پایانه متمرکز درون‌شهری شامل پایانه‌های الهیه – وکیل آباد – آزادی – شهید هاشمی نژاد – شهید گمنام – معراج – شهدا – صبا – زکریا – مصلی – غدیر – انقلاب – انتهای بلوار شهید بسکابادی – طبرسی – شهید مفتح – امام رضا (ع) – شهرک مهرگان – خواجه ربیع و گردشگری انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین سرویس‌دهی برگشت شرکت کنندگان نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ از روگذر‌های حرم مطهر رضوی در خطوط ۱۲-۵۰-۶۲-۸۲-۸۶-۲۱۰-۸۳۲ و ابتدای خیابان نواب صورت می‌پذیرد.

شریعتی اعلام کرد: علاوه بر این، در بخش پشتیبانی و ترابری، ناوگان اتوبوس و مینی بوس تحت نظارت اداره سرویس‌های تحت نظارت و ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهر نیز در هماهنگی کامل، برای انتقال دانش‌آموزان به کانون راهپیمایی در خدمت این قشر آینده‌ساز خواهند بود.