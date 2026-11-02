به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، حضور دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم و فراهم‌سازی زمینه مشارکت عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران در این نشست بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب، فضاسازی شهری، هماهنگی مدارس و دستگاه‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و دانش‌آموزی تأکید کردند.

در این نشست مصوب شد مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان درشهر لنده از جلوی جهاد کشاورزی تا میدان آتش‌نشانی این شهر در ساعت ۱۰ صبح برگزار شود.