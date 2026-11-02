۱۰۶ انشعاب غیرمجاز برق در سی‌ و هفتمین مانور طرح ملی مهتاب در شیراز، جمع‌آوری و بیش از ۶۲۸ هزار کیلووات‌ساعت انرژی غیرقانونی شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: در سی‌ و هفتمین مانور طرح ملی مهتاب در شیراز، ۱۰۶ انشعاب غیرمجاز برق جمع‌آوری و بیش از ۶۲۸ هزار کیلووات‌ساعت انرژی غیرقانونی شناسایی شد.

احمدرضا خسروی با اشاره به هدف این طرح، گفت : مانور مهتاب با هدف کاهش تلفات غیرفنی، مقابله با دستکاری تجهیزات و ارتقای پایداری شبکه برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد که استفاده غیرمجاز از برق، علاوه بر تضییع حقوق مشترکان، موجب اختلال در توزیع عادلانه انرژی و ایجاد مخاطرات ایمنی می‌شود.

خسروی افزود : شناسایی کانون‌های تخلف، ثبت دقیق محل انشعاب‌های غیرمجاز و برخورد مستمر با متخلفان، از جمله راهکار‌های اصلی برای افزایش بازدارندگی است.

وی همچنین بر اهمیت توسعه کنتور‌های هوشمند و نصب تجهیزات محدودکننده جریان برای مدیریت مصرف و افزایش ایمنی شبکه تأکید کرد.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، با ارائه جزئیات عملیاتی این مانور گفت: در این مرحله، علاوه بر جمع‌آوری ۱۰۶ انشعاب غیرمجاز، ۵۶ انشعاب از محل جمع‌آوری واگذار شد و ۱۲۲ انشعاب چاه کشاورزی نیز مورد آزمایش قرار گرفت.

وی افزود : در این راستا، ۹۹۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری، ۳۲ کنتور معیوب تعویض و ۳۰ مورد فیوز محدودکننده نصب شده است.