کارشناس مدیریت شهری با اشاره به پیش‌بینی بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی شهرداری کرج در سال جاری گفت: تحقق درآمدهای شهرداری و شرایط اقتصادی کشور، نقش مهمی در تأمین هزینه‌ها و سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محسن برجی در گفت‌وگوی زنده با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان اظهار کرد: بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی شهرداری کرج بر اساس برآورد درآمدهای سال جاری تعیین شده و بخشی از آن به هزینه‌های جاری و بخش دیگر به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه این رقم برآوردی از ظرفیت درآمدی شهرداری است، افزود: در صورت تحقق منابع درآمدی بیشتر، امکان افزایش درآمدهای شهرداری نیز وجود خواهد داشت.

این کارشناس مدیریت شهری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و رکود تورمی گفت: درآمدهای شهرداری‌ها از وضعیت اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و از آنجا که این نهادها برای اجرای طرح‌های خود نمی‌توانند به منابع ملی و دولتی متکی باشند، تأمین درآمدهای داخلی اهمیت زیادی دارد.

برجی تأکید کرد: بخشی از تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی به مسائل مالی و بخشی دیگر به مشکلات اجرایی و موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌ها مربوط می‌شود.

وی در پایان گفت: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات اجرایی، شهرداری کرج تلاش می‌کند روند اجرای پروژه‌ها ادامه یابد و طرح‌های عمرانی متوقف و بلاتکلیف نمانند.