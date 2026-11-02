در حالی که شب‌ها از راه می‌رسند، میدان شهدا در مهاباد با حضور پرشور و خستگی‌ناپذیر مردم، به صحنه‌ای از تجلی ایمان و میهن‌پرستی بدل می‌شود. اجتماعات شبانه این شهرستان، فراتر از یک تجمع ساده، روایتگر آمادگی تمام‌عیار مردم ولایتمدار برای دفاع از میهن و عزیمت بی‌وقفه در مسیر حفظ امنیت و تمامیت ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، میدان شهدا در شهرستان مهاباد، هر شب شاهد حضور پرشمار و سازمان‌یافته شهروندان است. این اجتماعات شبانه که با هدف ابراز پایبندی به ارزش‌های اسلامی و میهن‌پرستی برگزار می‌شود، نشان‌دهنده آمادگی بالای مردم منطقه برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت کشور و حمایت بی‌قید و شرط از ایران اسلامی است.