نماینده ولی فقیه در مازندران در همایش سراسری دبیران ستادهای امر به معروف کشورگفت: امروز جنگ فرهنگی و شناختی دشمن عمدتاً بر ذهن و فکر نسل جوان متمرکز است و باید برای مقابله با منکرات فکری در فضای مجازی و ابزار‌های نوین برنامه داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،نماینده ولی فقیه در مازندران، با بیان اینکه امروز جنگ فرهنگی و شناختی دشمن عمدتاً بر ذهن و فکر نسل جوان متمرکز است و باید برای مقابله با منکرات فکری در فضای مجازی و ابزار‌های نوین برنامه داشته باشیم گفت: رهاشدگی در حوزه عفاف، اعتماد عمومی را از بین می‌برد.

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی، امروز در همایش دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان‌ها در بابلسر ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، ۱۳ آبان (روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار) و ۱۴ آبان (روز مازندران و سالروز تشکیل حکومت علویان)، به تحلیل مسائل روز جامعه پرداخت.

وی با استناد به آیات و روایات، جنگ با هوای نفس و امر به معروف و نهی از منکر را دو جنگ مهم‌تر از جنگ نظامی برشمرد و گفت: ما درگیر یک جنگ کوچک نظامی با دو قدرت اتمی هستیم، اما از منظر قرآن و عترت، این جنگ در مقایسه با جهاد اکبر (مبارزه با نفس) و امر به معروف، مانند قطره‌ای در برابر اقیانوس است.

آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر اینکه نباید از جنگ‌های بزرگ‌تر غافل شد، افزود: اگر در جبهه امر به معروف و مبارزه با هوای نفس موفق شویم، در جنگ نظامی نیز سالم‌تر و موفق‌تر پیش خواهیم رفت. فرماندهان این جنگ بزرگ باید همواره در محضر امام زمان (عج) و با پشتوانه الهی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه تصریح کرد: امر به معروف فقط در حوزه فعل نیست، بلکه با فکر منکر نیز باید مبارزه کرد. امروز جنگ فرهنگی و شناختی دشمن عمدتاً بر ذهن و فکر نسل جوان متمرکز است و باید برای مقابله با منکرات فکری در فضای مجازی و ابزار‌های نوین برنامه داشته باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در مسئله مظاهر بی حجابی، نه باید دوقطبی ایجاد شود و نه رهاشدگی اتفاق بیفتد. اگر مردم احساس کنند مسئولان با این مسائل کنار آمده‌اند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از بین می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه کار‌های سلبی کافی نیست، گفت: مهم‌ترین کار، جهاد تبیین، ارشاد و گفت‌و‌گو است.

وی ادامه داد: باید منکر و معروف را تبیین کنیم و مردم را به معروف تشویق کنیم. امیدواریم این معضل نیز در هاضمه بزرگ مذهبی، انقلابی و فرهنگی ملت ایران به درستی هضم و حل شود.