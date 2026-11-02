به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیدجمال موسویان در نشست طرح جنگلداری اجتماعی استان که در دفتر معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در تهران برگزار شد با تشریح وضعیت منابع طبیعی استان و چالش‌های موجود گفت: مردم در اجرای این طرح با رعایت حقوق بهره برداران، در قالب سامان‌های عرفی و از طریق تشکیل تعاونی ها، تشکل‌ها و صندوق‌های خرد مشارکت خواهند کرد.

در ادامه این جلسه کامران پورمقدم معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد و لازمه آن را به رسمیت شناختن حقوق عرفی مردم و بهره برداران اعلام نمود.

پورمقدم تصریح کرد: طرح‌های از جمله کشت گیاهان دارویی، بادام کاری، گردشگری و … به خوبی می‌توانند زمینه مشارکت مردم در حفاظت، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی را به دنبال داشته باشند.

حسن وحید معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به اینکه منابع طبیعی متعلق به همه مردم است، بر اجرای طرح جنگلداری اجتماعی و جنگلکاری اقتصادی بر اساس طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز و در قالب سامان‌های عرفی تاکید کرد.

وحید همچنین توجه به همه ظرفیت‌ها در سامان‌های عرفی از جمله گیاهان دارویی، انرژی‌های نو، گردشگری و … را در اجرای این طرح مهم دانست.

در ادامه این جلسه یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد جنگل‌ها و مراتع استان را ظرفیتی عظیم برای ایجاد منبع درآمد خواند و مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت و در نتیجه اشتغالزایی همراه با توسعه پایدار را از نتایج طرح جنگلداری اجتماعی برشمرد.

رحمانی گفت: ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان برای اجرای طرح مشخص شده است، که فاز اول این طرح با حدود ۶۰ هزار هکتار آغاز خواهد شد.

رحمانی با اشاره به حمایت استانی از توسعه زیرساخت‌ها از جمله نهالستان‌ها و تولید نهال و همچنین اختصاص تسهیلات برای متقاضیان جنگلداری اجتماعی، خواهان حمایت ویژه مسئولان ملی از این طرح شد.

محمد ابراهیم حسن نژاد معاون زیربنایی و اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، توانمندسازی، اشتغال و توسعه پایدار را از ارکان فعالیت این معاونت اعلام کرد.

حسن نژاد اذعان کرد: با اجرای طرح جنگلداری اجتماعی و جنگلکاری اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد باید الگویی قابل اجرا در کل کشور ایجاد کنیم.

حسن نژاد ارائه تسهیلات به متقاضیان، آموزش و کمک‌های فنی و ارتباط تولید کنندگان با بخش صنعت در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات را از زمینه‌های حمایت این معاونت برشمرد.

در پایان این جلسه مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط (در قالب سامان‌های عرفی) در زمینه‌های گیاهان دارویی، زراعت چوب، زنبورداری و انرژی‌های نو، به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اقدام کنند.

نماینده سازمان بهزیستی کشور نیز با اعلام فعالیت صندوق‌های خرد و تسهیلگران اشتغال این سازمان، از آمادگی پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح جنگلداری اجتماعی استان که جزو جامعه هدف بهزیستی هستند خبر داد.