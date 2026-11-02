سومین مرکز آموزش نظامی عمومی «جان‌فدا» در تهران، با حضور فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله تهران بزرگ و همچنین معاون تربیت و آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان تجریش افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرکز آموزش نظامی عمومی «جان‌فدا» در تهران، ظهر دوشنبه ۱۱ آبان در مراسمی با حضور سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله تهران بزرگ، سردار سید یوسف مولایی معاون تربیت و آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی، در میدان تجریش افتتاح شد.

در جریان این مراسم، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله تهران بزرگ از گردان‌های نمونه مردمی «جان‌فدا» سان دید.

پیش از این، نخستین مرکز آموزش نظامی عمومی جان‌فدا اول مهر ۱۴۰۵ در میدان امام حسین تهران افتتاح شده بود. دومین مرکز نیز یازدهم مهر در میدان هفت‌تیر آغاز به کار کرد و با افتتاح مرکز میدان تجریش، شمار مراکز آموزش عمومی این طرح در پایتخت به سه مرکز رسید.

پویش «جان‌فدای ایران» با هدف اعلام آمادگی داوطلبان برای مشارکت در دفاع از کشور شکل گرفت و از هشتم فروردین‌ ۱۴۰۵ روند ثبت‌نام علاقه‌مندان در آن آغاز شد. این پویش حوزه‌های مختلفی از جمله فعالیت‌های دفاعی و نظامی، امدادی، اجتماعی، فرهنگی و پشتیبانی را دربرمی‌گیرد. در ادامه این روند، سازماندهی داوطلبان در قالب هسته‌ها و گردان‌های جان‌فدا در دستور کار قرار گرفت و ایجاد مراکز آموزشی برای آشنایی علاقه‌مندان با مهارت‌های عمومی دفاعی و نظامی دنبال شد.

آموزش‌های پیش‌بینی‌شده برای داوطلبان در محورهایی همچون دفاع شهری، آشنایی با سلاح‌های عمومی و تخصصی، آموزش‌های پدافندی، امداد و نجات، اطفای حریق و موقعیت‌یابی طراحی شده است و شرکت‌کنندگان پس از گذراندن مراحل اولیه، متناسب با توانمندی و علاقه‌مندی خود می‌توانند وارد دوره‌های تکمیلی و تخصصی شوند.