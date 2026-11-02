به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع با اشاره به روش نوین درمانی تاوی اظهار کرد: این روش برای درمان بیماران مبتلا به اختلالات دریچه آئورت به‌ویژه تنگی این دریچه به کار می‌رود و برای بیمارانی که امکان انجام جراحی قلب باز را ندارند و همچنین برخی بیماران بالای ۶۵ سال، با تشخیص و ارزیابی پزشک قابل استفاده است.

وی افزود: استان یزد از حدود سه سال گذشته اجرای این روش درمانی را آغاز کرده و تاکنون ۵۸ عمل تاوی در استان انجام شده است که نزدیک به ۶۰ درصد آنها مربوط به یک سال اخیر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، افزایش تعداد این عمل ها را حاصل توانمندی پزشکان متخصص و تلاش اعضای تیم درمان دانست و تصریح کرد: تاکنون عارضه عمده‌ای در اعمال انجام‌شده در استان گزارش نشده است.

زارع با اشاره به مراجعه بیماران از سایر استان‌ها گفت: حدود ۲۰ درصد بیمارانی که برای انجام این عمل به مراکز درمانی یزد مراجعه می‌کنند، از خارج استان هستند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت تخصصی و توانمندی مجموعه درمانی استان در ارائه این خدمت پیشرفته است.

وی هزینه بالای عمل تاوی و تجهیزات موردنیاز آن را از چالش‌های پیش روی بیماران عنوان کرد و افزود: در همین راستا، رایزنی‌هایی با وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی برای تأمین و حمایت از هزینه‌های این روش درمانی انجام شده است تا بیماران با پرداخت هزینه کمتری بتوانند از این خدمت بهره‌مند شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه این خدمت خبر داد و گفت: تقویت زیرساخت‌های درمانی و تأمین تجهیزات و دریچه‌های موردنیاز از برنامه‌های دانشگاه است تا امکان ارائه مستمر این خدمت به بیماران نیازمند فراهم شود.

عمل تاوی (TAVI) یکی از روش‌های نوین و کم‌تهاجمی تعویض دریچه آئورت است که در آن دریچه جدید از طریق کاتتر و معمولاً از مسیر عروق کشاله ران به قلب هدایت و در محل دریچه آسیب‌دیده جایگزین می‌شود؛ روشی که بدون نیاز به باز کردن قفسه سینه انجام می‌گیرد و در مقایسه با جراحی باز، می‌تواند دوران نقاهت کوتاه‌تری داشته باشد.