مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان گفت: برای ساماندهی فاضلاب ۱۶۹ روستا در حوضه آبریز سد‌های استان حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرهاد اظهار داشت: مطالعات ساماندهی فاضلاب این تعداد روستا انجام شده و به‌منظور دریافت ردیف اعتباری به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به آغاز اقدامات اجرایی برای ساماندهی فاضلاب تعدادی از روستا‌های حاشیه سد‌های استان عنوان کرد: احداث شبکه و پکیج تصفیه فاضلاب در روستا‌های زونج و پیرخضران در حاشیه سد آزاد، اجرای شبکه فاضلاب تموته در حاشیه سد چراغ‌ویس و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب در روستا‌های سراب قامیش، قلیان و حسین‌آباد در بالادست سد قشلاق از جمله این اقدامات است.

فرهاد اضافه کرد: همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب روستای خامسان در بالادست سد گاوشان در دست ساخت بوده و اجرای شبکه فاضلاب روستا‌های گله‌سور و دباغ در بالادست سد سیازاخ و شبکه و پکیج تصفیه فاضلاب روستای میرکی در بالادست سد قوچم نیز در برنامه اجرایی قرار دارد.

وی با اشاره به میزان اعتبارات هزینه‌شده برای این اقدامات خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به هزار میلیارد ریال از محل منابع ملی، استانی و داخلی شرکت برای ساماندهی فاضلاب روستا‌های بالادست سد‌های استان هزینه شده است.