طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ در شهرستان رودان، با مراجعه به حدود ۳ هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و روستایی درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون فنی و آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ شهرستان رودان، گفت: در اجرای این طرح ۹ مأمور آماری و یک کارشناس مشارکت دارند.

رویا محمدی‌پور افزود: مهم‌ترین تفاوت سرشماری امسال با سال‌های گذشته، اجرای آن به روش ثبتی مبنا است که در این شیوه، اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود.

وی گفت: در این طرح فقط به ۵ درصد خانوار‌های منتخب برای دریافت اطلاعات تکمیلی به‌صورت حضوری مراجعه می‌شود.

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محمدی‌پور با تأکید بر ضرورت همکاری مردم با مأموران آماری گفت: مأموران سرشماری با کارت شناسایی معتبر، از ساعت هشت صبح تا ۸ شب مراجعه می‌کنند.

وی از مردم خواست با همکاری و ارائه اطلاعات صحیح، در اجرای موفق این طرح ملی مشارکت کنند.