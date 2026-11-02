همایش بین‌المللی «امین ولایت» با هدف روایت سیره، مبارزات و نقش تاریخی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)، ۲۳ و ۲۴ دی در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر همایش بین‌المللی «امین ولایت» گفت: این همایش با هدف روایت سیره، مبارزات و نقش تاریخی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)، ۲۳ و ۲۴ دی‌ امسال در شهر شیراز برگزار می‌شود.

حجت اله طلایی افورد: موضوعات همایش در چهار محور تخصصی شامل سیره و سبک زندگی حضرت احمد بن موسی (ع)، مبارزات ایشان، جایگاه تاریخی حرم مطهر و همچنین هنر و اشعار مرتبط با این دوره تاریخی، بررسی می شود.

وی افزود : علاقمندان می‌توانند مقالات خود را در ۱۱ محور دیگر هم به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

طلایی تصریح کرد: پژوهشگران و متخصصان می‌توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا پایان آبان‌ و اصل مقاله را تا پایان آذر به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

دبیر همایش تأکید کرد : این رویداد، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ابعاد شخصیتی و نقش اثرگذار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) در تحولات تاریخی خواهد بود.