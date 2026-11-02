تکمیل ۲۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن استان مرکزی تا پایان ۱۴۰۶
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از برنامهریزی برای تکمیل ۲۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان تا پایان سال ۱۴۰۶ خبر داد و تأکید کرد تأمین بهموقع آورده متقاضیان و تکمیل زیرساختهای خدماتی، دو شرط مهم تحقق این هدف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قدرتالله ابک در تشریح مصوبات جلسه قرارگاه مسکن استان گفت: در این نشست پروژههای بنیاد مسکن در شهرهای تفرش، محلات، دلیجان و خمین و همچنین برخی طرحهای خودمالکی در سایر شهرها بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد. وی با اشاره به موضوع تأمین سهم حمایتی دهکهای درآمدی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی امکان حذف متقاضیان وجود ندارد؛ اما متقاضیانی که ۵۰ درصد آورده اعلامشده را پرداخت کردهاند، مشمول تأمین سهم حمایتی دهکها بر اساس مصوبات دولت خواهند بود. ابک میزان این حمایت را برای دهکهای یک تا چهار حدود ۴۰۰ میلیون تومان و برای دهکهای چهار تا ۱۰ حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: مقرر شد فرمانداریها و مدیرکل بنیاد مسکن وضعیت آورده متقاضیانی را که به مرز پرداخت ۵۰ درصد نزدیک هستند، پیگیری و اعلام کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به برنامهریزی برای فازبندی و افتتاح پروژهها در سهماهه دوم، سوم و چهارم سال گفت: بنیاد مسکن موظف است سه ماه پیش از تحویل هر پروژه، هزینه انشعابات آب، برق و گاز را پرداخت کند و هیچ واحدی بدون برخورداری از این خدمات به متقاضیان تحویل داده نخواهد شد. وی افزود: شرکتهای خدماترسان نیز موظفاند پس از دریافت هزینه انشعابات، اقدامات لازم برای توسعه شبکه و تأمین زیرساختهای مورد نیاز واحدها را انجام دهند. ابک با تأکید بر ضرورت مشارکت متقاضیان در تأمین آوردهها گفت: با توجه به شرایط تورمی، همراهی متقاضیان در پرداخت سهم آورده، حتی مبالغی کمتر از رقم اعلامشده در پیامکها، میتواند به پیشرفت پروژهها و جلوگیری از افزایش هزینههای ساخت کمک کند. وی همچنین از پیشبینی افزایش تسهیلات بانکی از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان و اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان از محل صندوق خبر داد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی مجموع واحدهای در دست اجرای بنیاد مسکن، شهر جدید و اداره کل راه و شهرسازی را در هر بخش حدود ۸ هزار واحد اعلام کرد و گفت: بخشی از پروژهها به پایان رسیده و تعدادی نیز در مرحله تحویل قرار دارند که از جمله آنها میتوان به ۲ هزار واحد شهر اراک و ۳۲ واحد شهر تفرش اشاره کرد. ابک در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در صورت تأمین بهموقع آورده متقاضیان، ۲۶ هزار واحد تعریفشده نهضت ملی مسکن در استان مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۶ تکمیل خواهد شد.