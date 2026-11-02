تکمیل ۲۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن استان مرکزی تا پایان ۱۴۰۶

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از برنامه‌ریزی برای تکمیل ۲۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان تا پایان سال ۱۴۰۶ خبر داد و تأکید کرد تأمین به‌موقع آورده متقاضیان و تکمیل زیرساخت‌های خدماتی، دو شرط مهم تحقق این هدف است.