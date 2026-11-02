سخنگوی وزارت داخله (کشور) افغانستان، گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را مبنی بر افزایش حدود ۵ برابری سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان، غیر واقعی و مغرضانه خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ عبدالمتین قانع در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امارت اسلامی افغانستان از آغاز حاکمیتش در این کشور دو دستاورد عمده داشته که یکی موضوع امنیت است و کل جهان اعتراف می‌کنند که افغانستان پس از ۵۰ سال جنگ و خونریزی برای اولین بار است که از امنیت سراسری بهره‌مند شده است.

سخنگوی وزارت داخله (کشور) افغانستان، دومین دستاورد بزرگ امارت اسلامی افغانستان را مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: با فرمان رهبر امارت اسلامی، مبارزه جدی، قاطعانه، موثر و حکیمانه در سراسر افغانستان در این مدت کم و با امکانات کم صورت گرفت به نحوی که چندی پیش همین دفتر مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد اذعان کرده بود که تولید مواد مخدر در افغانستان ۹۵ درصد کاهش یافته است.

عبدالمتین قانع در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل مبنی بر افزایش حدود ۵ برابری سطح زیر کشت خشخاش و تولید تریاک در این کشور، بر چه مبنایی ارائه شده است؟ گفت: این بیانیه را به شدت تکذیب و اعلام می‌کنیم برخلاف واقعیت‌های رسمی و اطلاعات میدانی وزارت داخله افغانستان است.