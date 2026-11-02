مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز با اعلام اینکه تولید سالانه مرغ در این استان به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد، گفت: این میزان تنها ۱۷ تا ۲۰ درصد نیاز مصرفی البرز را پوشش می‌دهد و بخش عمده مرغ مورد نیاز استان از سایر مناطق کشور تأمین می‌شود.

شکاف تولید و مصرف مرغ در البرز ؛ وابستگی ۸۰ درصدی به سایر استان‌ها

شکاف تولید و مصرف مرغ در البرز ؛ وابستگی ۸۰ درصدی به سایر استان‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، موسوی در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با موضوع بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ و وضعیت تنظیم بازار، میزان مصرف سالانه این محصول در استان را حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: بخش اصلی نیاز بازار البرز از استان‌های دیگر، به‌ویژه استان‌های شمالی و استان‌های همجوار، وارد می‌شود.

وی محدودیت ظرفیت تولید در استان را از عوامل وابستگی بازار مرغ البرز به سایر مناطق کشور دانست و اظهار کرد: گسترش شهرنشینی و توسعه مناطق مسکونی، موجب محدودتر شدن اراضی کشاورزی و دشوارتر شدن فعالیت واحدهای تولیدی شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به افزایش هزینه‌های پرورش مرغ گوشتی گفت: تأمین نهاده‌های دامی، دارو، واکسن، جوجه یک‌روزه، حمل‌ونقل، دستمزد نیروی کار و انرژی، هزینه‌های اصلی تولید را تشکیل می‌دهند و افزایش هر یک از این عوامل بر قیمت نهایی محصول اثرگذار است.

موسوی با بیان اینکه برای تولید هر کیلوگرم مرغ حدود یک کیلو و ۸۰۰ تا یک کیلو و ۹۰۰ گرم نهاده دامی مصرف می‌شود، افزود: با در نظر گرفتن هزینه‌های مختلف تولید، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ در کشتارگاه حدود ۲۶۵ هزار تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که مرغ با قیمت حدود ۲۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود، فاصله میان قیمت فروش و هزینه تمام‌شده، تولیدکنندگان را با زیان مواجه کرده است؛ موضوعی که می‌تواند بر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تأثیر بگذارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز تأمین پایدار محصولات غذایی و جلوگیری از کمبود در بازار را از اولویت‌های این مجموعه برشمرد و تأکید کرد: حفظ روند تولید و پایداری عرضه مرغ، علاوه بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، مستلزم توجه به هزینه‌های واقعی تولید و حمایت از فعالیت واحدهای پرورش مرغ است.