



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، قدیریان اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس بیمار و خطر بالای بیماری، تیم درمان با تصمیم‌گیری سریع و انجام اقدامات تخصصی، هیسترکتومی (خارج کردن رحم) را برای نجات جان مادر در دستور کار قرار داد.

وی افزود: این جراحی پیچیده با همکاری صدیقه اکرمی و عباسی‌نژاد؛ متخصصان زنان و زایمان، محرابی، متخصص بیهوشی و مشارکت مؤثر کارکنان اتاق عمل، زایشگاه و آزمایشگاه با موفقیت انجام شد.

سرپرست بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) ابرکوه با قدردانی از تلاش و تعهد اعضای تیم درمان، تأکید کرد: هماهنگی میان بخش‌های مختلف درمانی، تصمیم‌گیری به‌موقع و بهره‌گیری از دانش تخصصی کادر پزشکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شرایط بحرانی و حفظ جان بیماران دارد.