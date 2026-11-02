رئیس کل دادگستری مازندران:دستگاه قضایی استان در برخورد با زورگویی، زمین‌خواری، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و سوءاستفاده‌کنندگان از نام مسئولان هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس کل دادگستری مازندران، با تأکید بر اینکه عدالت باید در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان، ضمن رعایت قانون، اخلاق حرفه‌ای، سعه‌صدر و توجه به حقوق مردم، در مسیر تحقق عدالت تلاش می‌کنند.

عباس پوریانی افزود: بسیاری از اختلافات خانوادگی و پرونده‌های قضایی ریشه در رعایت نکردن حقوق متقابل افراد در جامعه و اعضای خانواده دارد و گاهی همین بی‌عدالتی‌ها زمینه‌ساز اختلافات عمیق، درگیری و حتی وقوع جرائم سنگین می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی اجتماعی اظهار کرد: امنیت از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه است و مردم باید در محیط زندگی، محل کار و فضای عمومی، احساس آرامش و اطمینان داشته باشند.

پوریانی افزود: تأمین امنیت و برخورد با افرادی که با قدرت‌نمایی، زورگویی و اقدامات مجرمانه موجب ایجاد ناامنی می‌شوند، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان مازندران است و در این زمینه هیچ‌گونه تعارف و مماشاتی وجود ندارد.

وی با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و مدعی ارتباط با مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از نام و جایگاه مسئولان، خود را دارای ارتباطات ویژه و نفوذ در دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کنند و از این طریق درصدد فریب مردم، اخاذی و کارچاق‌کنی هستند.

پوریانی تصریح کرد: مردم به ویژه در شهر‌های گردشگرپذیر استان باید مراقب این افراد باشند و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری و مراجع انتظامی و امنیتی پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی می‌شود که بخش قابل توجهی از این مسائل با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های اجتماعی و مشارکت مردم قابل پیشگیری است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی و اداری، اظهار کرد: مسئولیت در نظام اسلامی امانت است و هر فردی که مسئولیتی را می‌پذیرد، باید خود را در برابر خداوند و مردم پاسخگو بداند.

پوریانی تصریح کرد: در استان مازندران برای مفسدان اقتصادی و افرادی که به اموال عمومی و بیت‌المال تعرض می‌کنند، جایگاهی وجود ندارد و دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با هرگونه مولفه فساد برخورد خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست در استان مازندران اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از وظایف ذاتی دستگاه‌های متولی است و دادستان‌ها در جایگاه نظارتی و قانونی خود باید بر انجام صحیح این وظایف نظارت کنند.

پوریانی در پایان تأکید کرد: در موضوع اراضی ملی، منابع طبیعی، جنگل‌ها و سواحل، دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق عمومی برخورد قانونی خواهد کرد.