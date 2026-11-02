به مناسبت گرامیداشت روز ملی محیط‌بان، آیین تجلیل از محیط‌بانان نمونه استان ایلام با هدف ارج نهادن به تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این مراسم با هدف قدردانی از کوشش‌های محیط‌بانان در مقابله با شکار غیرمجاز، صیانت از گونه‌های جانوری و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های طبیعی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این آیین با تبیین نقش و اهمیت محیط‌بانان گفت: تمام مردم باید همیار و همکار محیط زیست باشند و در حفظ و حراست از منابع ملی و طبیعی و زیستگاه‌ها بیش از پیش تلاش کنند و خواستار آموزش لازم در مدارس برای حفاظت از محیط زیست و حفظ آن برای نسل آینده شد.

«مهدی تیموری» مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام، نیز با اشاره به نقش مهم محیط‌بانان در پاسداری از سرمایه‌های طبیعی استان گفت: محیط‌بانان با وجود دشواری‌های شغلی و شرایط سخت مأموریت، با تعهد و مسئولیت‌پذیری برای حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی تلاش می‌کنند و تجلیل از آنان فرصتی برای قدردانی از خدمات افرادی است که حفاظت از محیط زیست را رسالت خود می‌دانند.

«احسان اکبری» فرماندار ایلام نیز با تأکید بر استفاده از ظرفیت حامیان محیط زیست گفت: با توجه به وسعت زیاد عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌ها، لازم است از حامیان محیط زیست برای کمک به حفاظت از این عرصه‌ها بهره گرفته شود.