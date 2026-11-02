رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل ارشاد یزد از استقبال مردم استان یزد از بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت خبر داد و گفت: تاکنون هفت هزار و ۸۳ نفر در ۲۷ رشته این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نجم‌الهدی با اشاره به جزئیات آمار شرکت‌کنندگان اظهار کرد: از این تعداد، سه هزار و ۷۶۲ نفر در رشته حفظ شرکت می‌کنند؛ همچنین بیش از ۷۰۰ نفر در آزمون شفاهی و دو هزار و ۹۱۴ نفر در آزمون کتبی که در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود، حضور خواهند یافت.

نجم‌الهدی با اعلام اینکه ثبت‌نام در ۸ رشته مجازی همچنان در حال انجام است افزود: این رشته‌ها شامل حفظ سوره فتح، معارف قرآن، حکمت‌های نهج‌البلاغه، آشنایی با صحیفه سجادیه، تدبر در قرآن، زندگی با آیه‌ها، مهدویت و همچنین مطالعه دو اثر از رهبر شهید انقلاب (کتاب‌های انسان ۲۵۰ ساله» و «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ) است و علاقه‌مندان تا ۱۵ آبان‌ماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام در این بخش اقدام کنند.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، برگزاری این آزمون را فرصتی مغتنم برای فراگیری مباحث اعتقادی در کنار آموزه‌های قرآن کریم دانست و تصریح کرد: شرکت در این آزمون انگیزه‌ای است تا عموم مردم با مطالعه کتب ارائه شده، بسته‌ای جامع از حکمت‌های نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و مدل‌های نوین تدبر در قرآن کریم را فراگرفته و دانش مذهبی خود را ارتقا دهند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه محدودیت سنی برای شرکت در این آزمون وجود ندارد یادآور شد: تمامی گروه‌های سنی می‌توانند در ۸ رشته یادشده ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام به صورت الکترونیکی و از طریق «سامانه حمد» انجام می‌شود و آزمون‌های مجازی نیز به صورت شبانه‌روزی از اول تا پنجم آذرماه برگزار خواهد شد.

نجم‌الهدی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور خانوادگی در این رویداد قرآنی بیان کرد: فضای بسیار مناسبی فراهم شده تا اعضای خانواده در هر رده سنی بتوانند در این آزمون مشارکت داشته باشند؛ امری که علاوه بر تشویق به مطالعه و تفکر جمعی، موجب رشد تراز تدین و دانش مذهبی خانواده‌ها خواهد شد.