به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب فقط برای خواندن نیست؛ برای اندیشیدن، گفت‌و‌گو کردن و ساختن فردایی روشن‌تر است.

در «قرار کتاب دانشجویی» می‌خواهیم با هم بخوانیم، با هم گفت‌و‌گو کنیم و چراغ کتاب‌خوانی را در دل جوانان روشن نگه داریم.

اگر به کتاب و گفت‌و‌گو علاقه‌مندید و دوست دارید در گسترش فرهنگ مطالعه میان جوانان نقش‌آفرین باشید، جای شما در این قرار خالی است!

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره ۰۹۹۳۴۷۰۶۶۲۷ تماس حاصل فرموده یا در پیام‌رسان ایتا به نشانی @Gharar_ketab پیام دهید.