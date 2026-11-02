به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام علی بخشی افزود: سخنران مراسم پایانی راهپیمایی در مشهد حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس ستاد مرکزی ۱۳ آبان و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین رژه دانش‌آموزی در قالب هشت گروه ۳۰۰ نفره در خط بی. آرتی خیابان امام رضا (ع) و همزمان با رژه موتوری برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام علی بخشی افزود : مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز در ۲۰۹ نقطه شهری، مرکز بخش و دهستان‌های بزرگ برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رویارویی ما با دشمنان واضح‌تر از قبل است، افزود: دشمن ما را تهدید به نابودی تاریخی و وجودی می‌کند و ما از اصول خود که استکبارستیزی محور آن است کوتاه نمی‌آییم.