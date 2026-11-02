نوجوانان عضو تیم رباتیک «کاوش مصنوعی» استان البرز با ارائه طرح‌ها و سازه‌های فناورانه و کسب مقام‌های برتر در بیست‌ودومین دوره مسابقات روبوکاپ و رویدادهای فناوری دانش‌آموزی، توانمندی خود را در حوزه رباتیک و نوآوری به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرپرست تیم رباتیک کاوش مصنوعی استان البرز در برنامه زنده «امروز البرز» صدا و سیمای استان با اشاره به فعالیت چهار ساله اعضای این مجموعه گفت: دستاوردهای ارائه‌شده حاصل تلاش مستمر نوجوانان در زمینه طراحی، ساخت، برنامه‌نویسی و تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولات فناورانه است.

محمدی افزود: اعضای این تیم در بیست‌ودومین دوره مسابقات روبوکاپ موفق به کسب مقام‌های مختلف شدند و در رویداد هفته فناوری نیز پنج تیم از دانش‌آموزان البرزی حضور یافتند و عناوین برتر استان‌های البرز و تهران را به دست آوردند.

یکی از طرح‌های شاخص این مجموعه، دستگاه تمام‌اتوماتیک تهیه نان لواش است که آرتام امامیاری، نوجوان ۱۳ ساله البرزی، طراحی و ساخته است. این دستگاه با هدف خودکارسازی فرایند نانوایی، مراحلی از انتقال مواد اولیه، آماده‌سازی خمیر و فرایند پخت را اجرا می‌کند.

امامیاری درباره روند ساخت این سازه توضیح داد: طراحی دستگاه را با امکانات محدود آغاز کردم و در مراحل بعد، بخش‌هایی مانند مخزن مواد اولیه، سامانه خمیرزن و تجهیزات دیگر به آن اضافه شد. نمونه فعلی مراحل مختلف کار را اجرا می‌کند، اما به دلیل استفاده از قطعات غیرفلزی در بخش انتقال نان، مرحله پخت در آن به‌صورت نمایشی انجام می‌شود.

وی علاقه به سازوکار دستگاه‌های نانوایی، چرخ‌دنده‌ها و گیربکس‌ها را از انگیزه‌های اصلی خود برای ساخت این طرح عنوان کرد و از کسب رتبه‌های اول تا سوم در رقابت‌های علمی و رباتیک خبر داد.

محمدرضا ایمانی، دیگر عضو این تیم نیز کامیون هوشمند طراحی‌شده خود را معرفی کرد. این سازه با قابلیت حرکت در مسیر خط‌کشی‌شده، تعویض دنده موتوری، منبع شارژ باتری و سامانه توقف هوشمند ساخته شده است و هنگام نزدیک شدن به مانع، به‌طور خودکار متوقف می‌شود.

در ادامه این برنامه، کسری دهقان‌پور، نوجوان ۱۶ ساله البرزی، از طراحی و ساخت هواپیمای مدل با هدف کمک به امدادرسانی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور گفت.

به گفته وی، ساخت این هواپیما حدود هفت سال زمان برده و برای طراحی و برنامه‌نویسی آن حدود سه‌هزار و ۵۰۰ خط کد نوشته شده است. این پرنده به برد الکترونیکی ESP32 مجهز است و در صورت بروز اختلال در ارتباط رادیوکنترل، قابلیت بازگشت هوشمند به مسیر مبدأ را دارد.

معرفی این دستاوردها در برنامه تلویزیونی امروز البرز، جلوه‌ای از ظرفیت علمی و خلاقیت نوجوانان استان در حوزه فناوری و رباتیک بود؛ نوجوانانی که با تکیه بر مهارت‌آموزی، تجربه و پشتکار، ایده‌های خود را به طرح‌های عملی تبدیل کرده‌اند.